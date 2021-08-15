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Талибы начали наступление на Кабул

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  • 15.08.2021, 11:09
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Талибы начали наступление на Кабул

Об этом сообщило МВД Афганистана.

Формирования радикального движения «Талибан» начали в воскресенье наступление по всем направлениям на Кабул. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана.

Подробности о наступлении не приводятся.

Боевики «Талибана» к настоящему времени контролируют все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Афганистана с соседними государствами. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя официальных афганских властей.

Покинуть Афганистан теперь можно только по воздуху из международного аэропорта в Кабуле.

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