На границе Беларуси с ЕС скопилось около тысячи фур 16.08.2021, 10:34

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иллюстрационное фото

Свыше 660 большегрузов насчитывается только на границе с Литвой.

На границе Беларуси с Евросоюзом (ЕС) утром в понедельник, 16 августа, скопилось порядка тысячи фур. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на данные Госпогранкомитета.

Выезда ожидают более 940 большегрузов. Из них 60 стоят на границе с Латвией перед пунктом пропуска «Урбаны». Еще свыше 660 большегрузов насчитывается на границе с Литвой у пяти пропускных пунктов. На польском направлении застряли 220 транспортных средств.

Аналогичная ситуация на границе Беларуси с ЕС наблюдалась в июле этого года.

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