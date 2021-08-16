На границе Беларуси с ЕС скопилось около тысячи фур
- 16.08.2021, 10:34
- 1,420
Свыше 660 большегрузов насчитывается только на границе с Литвой.
На границе Беларуси с Евросоюзом (ЕС) утром в понедельник, 16 августа, скопилось порядка тысячи фур. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на данные Госпогранкомитета.
Выезда ожидают более 940 большегрузов. Из них 60 стоят на границе с Латвией перед пунктом пропуска «Урбаны». Еще свыше 660 большегрузов насчитывается на границе с Литвой у пяти пропускных пунктов. На польском направлении застряли 220 транспортных средств.
Аналогичная ситуация на границе Беларуси с ЕС наблюдалась в июле этого года.