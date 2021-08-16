В Украине — рекорд по продажам новых и б/у авто 1 16.08.2021, 16:21

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В Беларуси этот показатель гораздо ниже.

Пока госпропаганда рассказывает о «вражеской Украине» с кризисом и нестабильностью, только за июль украинцы купили в салонах 9800 новых авто на общую сумму в 305 млн долларов — это рекордный показатель с начала 2014 года (именно в этом году в Украине началась война). Растет в стране и покупка бывших в употреблении авто. Всего с начала года в Украине регистрационные номера получили 58 100 новых легковых авто, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Для сравнения: за 7 месяцев этого года в Беларуси продано 23 304 новых авто, в то время как в прошлом году за этот период было продано 29 179 автомобилей. За июль было продано 3580 авто из салонов, 28% от общего объема продаж за семь месяцев приходится на российскую LADA.

В условиях экономической и политической нестабильности, снижения доходов и ожидания углубления кризиса, беларусы теряют возможность даже планировать крупные покупки.

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