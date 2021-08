Белорусы просят сенаторов США заблокировать доступ к деньгам МВФ для Лукашенко 16.08.2021, 17:46

Фото: fradkov.com.ua

В акции может принять участие каждый.

23 августа вступит в силу решение МВФ о распределении специальных прав заимствования. Режим Лукашенко может получить $1 млрд – если доступ к счету Беларуси в МВФ не будет для него заблокирован. Поэтому белорусы просят сенаторов США заблокировать доступ к деньгам МВФ для Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Народное Антикризисное Управление».

Сегодня мы публикуем полный список со ссылками на соцсети 11 сенаторов США, вовлеченных в белорусский вопрос. И призываем каждого белоруса обратиться к ним в соцсетях с просьбой не дать Лукашенко получить доступ к миллиарду от МВФ.

Таблица с контактами сенаторов

Примеры комментариев:

Belarus Democracy Act says the US does not recognize Lukashenka. EU says they do not recognize Lukashenka. If it’s not just words you can't let the IMF give him 1 billion!

This is the time to show that non-recognition of Lukashenka's regime has practical implications. Non-recognized regime obviously cannot claim any IMF resources.

Lukashenka’s regime is no better than Maduro’s. The IMF should block access to the SDR account for him and USA should use it's voice in the IMF to make it happen!

Belarus Democracy Act says USA should block any possibility for financing Lukashenka’s regime. Please, use the voice of the United States in the IMF to prevent Lukashenka from accessing SDR account!

Please block Lukashenka from accessing Belarus's SDR account at the IMF like you did for Maduro!

Unless blocked from IMF access, Lukashenko will find a way to cash SDRs. Please tell Janet Yellen and US Treasury they should have a plan than can work!

Почему нам важен голос США?

Акт о демократии в Беларуси требует использовать голос США для противодействия финансированию Лукашенко. Возможность получения миллиарда от МВФ – как раз такой случай. И голос США в МВФ может стать решающим.

Время действовать!

