У белорусов изымают ноутбуки при въезде в страну 8 16.08.2021, 18:30

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Что все это значит?

В течение последнего года к белорусам, имеющим в прошлом «протестные» статьи, возникает повышенный интерес со стороны сотрудников погранкомитета и таможни при въезде в страну. Но судя по всему, прошло уже несколько месяцев, как у таких людей стали еще и изымать технику. Zerkalo.io поговорило с такими белорусами и попыталось выяснить у Государственного таможенного и пограничных комитетов, что все это значит.

«Таможенники пытались показать, как будто это обычное дело»

На днях Дмитрий ездил из Беларуси в Украину и обратно. В стране-соседке он находился неполных двое суток: в субботу утром приехал, в воскресенье вечером уже уехал. Так как это была командировка, Дмитрий брал с собой рабочий ноутбук, который принадлежит его компании.

Когда в ночь с 15 на 16 августа 2021 года белорус возвращался домой, таможенники осмотрели его вещи и забрали компьютер для «проведения исследования на наличие экстремистской информации».

— При проверке вещей таможенники пытались показать, как будто это обычное дело. Я был единственным в автобусе, у кого изъяли технику, — рассказывает Дмитрий. — Даже больше: только меня одного отправили на отдельный досмотр. И как потом оказалось, лишь у меня одного во всем автобусе была «протестная» статья. Во второй половине октября я отсидел трое суток по статье 23.34 (в старой версии КоАП — «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий». — Прим.). Но из сотрудников таможни никто не сказал ни слова о том, что изъятие ноутбука связано с 23.34. И в принципе ничего не объясняли, просто осмотрели вещи, а потом принесли бумагу о том, что ноутбук изымают.

Это был первый выезд Дмитрия за границу после выборов, ранее с подобным отношением на границе он не сталкивался.

— При осмотре вещей ноутбук даже не просили включить, не спрашивали пароль, вообще ничего. Просто забрали. Сказали, что в течение 20 рабочих дней вернут, — добавляет белорус.

Сейчас Дмитрий пытается работать на личном ноутбуке, но уверен, что ситуация сдвинет его график на несколько дней. Изъятый ноутбук был корпоративным, и на нем хранится много важной и нужной в работе информации.

— На руки мне дали только акт об изъятии, — объясняет мужчина. — А вот бумагу, на которой было написано про экстремизм, даже сфотографировать не дали.

«На ноутбуке полно важных документов, большинство невозможно восстановить»

Минчанин Илья возвращался с отдыха 28 июля 2021 года. В Украине мужчина и его компания друзей пробыли около недели.

— Выехали без проблем, заранее подготовили все необходимые документы для выезда и отправились на отдых. В последний раз в Украине был года три назад, — вспоминает собеседник. — На паспортном контроле взяли мой паспорт и почти сразу же отложили его в сторону и сказали ждать. Так я ждал часа полтора. Потом меня полностью обыскали, сделали опись всего имущества, потом опять пропали на час где-то. Когда вернулись, сказали, что изымают ноутбук. Зачем, что и как, не говорили вообще. Сказали, что это стандартная процедура.

Илья признается, что сначала он подумал: «Сейчас всё проверят и отпустят». Но не тут-то было.

— Потом еще часа через два пришли, принесли акты [об изъятии техники]. Я их изучил и понял, что ноутбук у меня изымают на неопределенный срок. На вопрос, вернется ли ко мне обратно мой компьютер, ничего не ответили. Просто забрали его.

При этом у друзей Ильи ничего не изымали. По словам минчанина, они прошли паспортный без проблем, но и задержаны ранее не были.

— У меня же была статья 23.34 [старого КоАП]. Меня задержали в середине июля прошлого года около своего дома. Доставили в Октябрьское РУВД, через 5−6 часов отпустили. Только спустя время я узнал, что на меня завели дело, прошел суд без приглашения. Я получил штраф в 15 «базовых», насколько помню.

Самое обидное для Ильи, что изъятый ноутбук он купил не так давно и отдал за него около 2000 долларов.

— К тому же я на нем работаю: по профессии я свадебный видеограф. То есть сейчас, в сезон, я остался без инструмента, с помощью которого работаю и зарабатываю себе на жизнь. На ноутбуке полно документов очень важных: бухгалтерских, отчеты разные для налоговых, декларации, банкинг и так далее, — перечисляет минчанин. — Большую часть восстановить будет невозможно. Там свадьбы людей, которые я снимал, юбилеи и личные очень ценные фотографии.

Также Илья волнуется, что ноутбук ему не вернут. Так как в акте указано: отбор производится на основании статьи 393 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Согласно ей, изъятые вещи должны возвращать «за исключением случаев, когда такие пробы и (или) образцы товаров подлежат захоронению, уничтожению или утилизации в соответствии с законодательством государств-членов».

Кроме этого, в статье 393 указано, что «таможенный орган, назначивший таможенную экспертизу, не позднее 3 рабочих дней со дня получения проб и (или) образцов товаров от уполномоченного таможенного органа, проводившего таможенную экспертизу, информирует декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, о возврате таких проб и (или) образцов товаров». За 13 рабочих дней, прошедших со дня изъятия ноутбука, ни один таможенный орган с Ильей, по его словам, не связывался.

— Более того, я на днях сам звонил на таможню, мне просто сказали ждать. Потому что ответ по поводу моего ноутбука придет на почту по месту прописки, — говорит минчанин.

Здесь мог бы быть официальный комментарий ГПК и ГТК

Есть и другие похожие истории, которые рассказали — во всех них ноутбуки изымали на украинско-белорусской границе.

Кроме этого, известно, что в начале июля 2021-го похожий случай был со студентом, который учится в Европе и пересекал границу с Польшей на автобусе. На границе ему сказали отойти отдельно от остальных пассажиров и попросили включить ноутбук. На нем выборочно проверили файлы. Отметим, что этот студент также привлекался по статье 23.34 старого КоАП.

Некоторым белорусам при изъятии ноутбука причин не объясняют, некоторым говорят, что это «просто выборочная проверка». При этом у всех, у кого изъяли ноутбуки и кто написал нам, за плечами хотя бы одна «административка» по 23.34 и аналогичным статьям.

Журналисты пытались связаться с Государственным таможенным комитетом и взять комментарий. Получить его не удалось.

В Государственном пограничном комитете отказались пояснять ситуацию. Однако заметили, что именно изъятие и возврат ноутбуков не входят в компетенцию ведомства.

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