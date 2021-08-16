Какие машины выгодно привозить из Украины? 2 16.08.2021, 20:54

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Считаем с учетом растаможки.

С 2011 года белорусы мечутся в муках выбора: брать «бюджетку» или за те же деньги присмотреть что-то поинтереснее за пределами ЕАЭС? Во втором случае обычно присматриваются к вторичному рынку США и Европы. Но журналисты решили обратить взор на ближайшего соседа — Украину. Страна переживает бум ввоза автомобилей и электрокаров.

Можно ли там найти легковушку по более низкой цене, нежели в Беларуси, и будет ли сделка выгодной с учетом таможенных и других платежей? С такими вопросами Onlíner обратился к одной из крупных площадок с объявлениями о продаже авто в Украине — компании Park Drive. Спойлер: выиграть можно на малолитражках, редко встречающихся в наших краях.

Рассчитываем допплатежи

Чтобы привезти авто из Украины, можно пойти двумя путями. Первый — самостоятельно доставить машину и полностью отвечать за процедуру растаможки. Второй — прибегнуть к услугам автовоза. В этом случае специалисты доставят транспортное средство к пункту досмотра, где покупатель будет сам декларировать купленную машину.

Самое главное — дополнительные расходы. На что придется потратиться помимо покупки авто? Статей расходов три: таможенный сбор, утилизационный сбор и пошлина. Ставки таможенного сбора указаны в приложении №2 к указу №443. Актуальная сумма — 120 рублей. С утильсбором тоже все несложно:

- авто не старше 3 лет — 544,5 рубля;

- 3—7 лет — 816,7 рубля;

- старше 7 лет — 1225,1 рубля. (Важно: это новый пункт, который введен только в 2021 году.)

С таможенной пошлиной все намного сложнее. Перечень информации указан в решении коллегии Евразийской экономической комиссии №74 от 30.07.2017. Тут важно правильно рассчитать сумму, которая зависит от множества переменных.

Возраст авто. Считается с даты производства ТС. Точную информацию можно отыскать в документах на машину. Второй вариант — запросить данные у дилера или частного продавца. Если удалось установить только год выпуска, точкой отсчета следует считать 1 июля. Часто в документах указывают год и месяц изготовления авто. В таком случае стартовая дата для расчетов — 15-е число.

Сопроводительная документация. При расчете суммы важно изучить всю информацию о ТС.

Рабочий объем двигателя. Эти данные в обязательном порядке следует указать при декларировании машины.

На инфографике указаны актуальные ставки таможенной пошлины на 2021 год для физлиц. Для юридических лиц при расчетах учитывают и тип двигателя — бензиновый или дизельный.

Отдельно стоит напомнить о льготах. Многодетные семьи и инвалиды 1, 2 групп могут рассчитывать на возмещение 50% растаможки. Указ №140 действует только при ввозе для личного пользования. Таможня требует предоставить удостоверение инвалида или свидетельство о многодетности. Льготой можно воспользоваться в течение года после начала эксплуатации авто или в процессе декларирования, но только для тех машин, которые ввезены после 10.04.2019. Также льготы не предусмотрены для авто советского производства. Исключение — машины, выпущенные до 1951 года. Их считают культурными ценностями.

Расчет растаможки авто из Украины. Невыгодные варианты

«Иногда дешевле покупать б/у авто в Украине и ввозить их в Беларусь, — уверяют специалисты украинского автобазара. — Удастся сэкономить даже с учетом расходов на растаможку. Перед покупкой следует прикинуть сумму, чтобы рассчитать возможную выгоду». Точные расчеты можно произвести с помощью онлайн-калькуляторов растаможки. Достаточно знать модель, год производства, объем мотора и стоимость.

Журналисты попросили привести несколько примеров — как выгодной покупки, так и вариантов, с которыми сэкономить не выйдет.

В ответ нам привели расчет для Nissan Rogue 2018 года. На вторичном рынке Украины есть вариант за $15 990. В объявлении указан только год производства машины. Поэтому считаем, что транспорт выпустили 1.07.2018.

Найденное авто относится к категории «от 3 до 5 лет». Объем двигателя — 2500 см³. Ставка для расчета пошлины — 3 евро за 1 см³. Расчет: 3 × 2500 = 8750 евро. Сумма в долларах — более 10 000. Нужно прибавить к ней еще таможенный и утилизационный сборы.

За такую же модель с идентичным годом выпуска и объемом мотора в Минске просят от $21 000.

Выходит, машины с большим объемом двигателя ввозить не выгодно — расходы на пошлины и сборы превышают разницу в цене. О какой-то выгоде можно говорить, только если покупатель попадает под льготы.

Какие варианты можно брать?

Иногда на вторичном рынке Украины встречаются модели, которые крайне сложно разыскать на просторах Беларуси. Например, Mitsubishi Mirage 2020 г. в. с объемом двигателя 1,2 литра. Как выясняется, подобные авто ввозить целесообразнее всего. Во-первых, машина малолитражная. Во-вторых, относительно новая. В-третьих, с учетом сборов и пошлин покупка все равно окажется выгодной.

Еще один пример удачной покупки — авто, которых просто нет в Беларуси. В качестве иллюстрации — практически новый Renault Clio 2019 г. в. с пробегом в 8000 км за $14 000.

Такая машина на вторичном рынке Беларуси просто отсутствует. Даже с учетом растаможки покупка обойдется дешевле похожих авто других марок. При этом французский концерн отлично зарекомендовал себя для дорожных условий в странах СНГ.

Похоже, из Украины в Беларусь целесообразно ввозить в первую очередь те машины, которые редко встречаются в продаже. Наиболее выгодно приобретать «молодые» малолитражки. Именно в этом случае усилия и затраты на растаможку будут оправданны.

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