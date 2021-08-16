Белорусы Литвы вышли на акцию солидарности со Степаном Латыповым и Полиной Шарендо-Панасюк
- 16.08.2021, 21:26
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Свободу смелым белорусам!
В Беларуси и мире продолжаются акции против узурпатора Лукашенко и в поддержку политзаключенных.
Белорусы Литвы вышли на акцию солидарности с политзаключёнными Степаном Латыповым и Полиной Шарендо-Панасюк, пишет телеграм-канал «Баста!».
Свободу смелым! Свободу всем политзаключённым!
Напомним, что сегодня режим Лукашенко осудил Степана Латыпова на 8,5 лет колонии.