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Белорусы Литвы вышли на акцию солидарности со Степаном Латыповым и Полиной Шарендо-Панасюк

  • 16.08.2021, 21:26
  • 1,182
Белорусы Литвы вышли на акцию солидарности со Степаном Латыповым и Полиной Шарендо-Панасюк

Свободу смелым белорусам!

В Беларуси и мире продолжаются акции против узурпатора Лукашенко и в поддержку политзаключенных.

Белорусы Литвы вышли на акцию солидарности с политзаключёнными Степаном Латыповым и Полиной Шарендо-Панасюк, пишет телеграм-канал «Баста!».

Свободу смелым! Свободу всем политзаключённым!

Напомним, что сегодня режим Лукашенко осудил Степана Латыпова на 8,5 лет колонии.

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