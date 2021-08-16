Посольство США резко прокомментировало приговор Степану Латыпову
- 16.08.2021, 22:25
«Мир следит», - заявило посольство США в Минске.
«Еще одним примером ужасающей жестокости режима Лукашенко» назвало посольство США в Минске приговор политзаключенному Степану Латыпову.
В комментарии диппредставительства отмечается, что восемь с половиной лет лишения свободы активист получил за раздачу цветов на акциях протеста, при этом угроза длительного тюремного срока «доводила его до отчаяния». «Мир следит» — такими словами завершается комментарий, пишут naviny.by.
16 августа суд Советского района Минска приговорил Латыпова к восьми с половиной годам колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин (8700 рублей). Судья Александр Волк признал Латыпова виновным по трем статьям Уголовного кодексa.
Латыпов не признал свою вину ни по одному из предъявленных обвинений.