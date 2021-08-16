Посольство США резко прокомментировало приговор Степану Латыпову 16.08.2021, 22:25

Фото: Наталья Федосенко / ТАСС / Forum

«Мир следит», - заявило посольство США в Минске.

«Еще одним примером ужасающей жестокости режима Лукашенко» назвало посольство США в Минске приговор политзаключенному Степану Латыпову.

В комментарии диппредставительства отмечается, что восемь с половиной лет лишения свободы активист получил за раздачу цветов на акциях протеста, при этом угроза длительного тюремного срока «доводила его до отчаяния». «Мир следит» — такими словами завершается комментарий, пишут naviny.by.

16 августа суд Советского района Минска приговорил Латыпова к восьми с половиной годам колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин (8700 рублей). Судья Александр Волк признал Латыпова виновным по трем статьям Уголовного кодексa.

Латыпов не признал свою вину ни по одному из предъявленных обвинений.

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