«Взяли кредит на чудо-сковородки за четыре тысячи» 17.08.2021, 8:38

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фото: tut.by

Как белорусы не только вернули свои деньги, но и получили моральную компенсацию.

Очередная история про то, как пенсионерка зашла на презентацию, «выиграла» подарок и в нагрузку к нему получила чудо-товары от всех хворей за безумные деньги. Очнулась только дома с кучей ненужного барахла и кредитным договором, съедающим всю пенсию, пишет onliner.by.

Отличие в том, что в этой истории кастрюльное рабство закончилось хеппи-эндом: клиентке возместили все расходы не только на кастрюли, но и на адвоката и даже компенсировали моральный вред. И это через полгода после покупки! Разбираемся, как вернуть товары, купленные на презентациях.

«Рассказать, что повелась на такой дурацкий развод, мама постеснялась»

Юлия и мама-пенсионерка живут в разных городах и видятся нечасто, поэтому о дорогой покупке стало известно только через полгода.

— И хотя по телефону я понимала, что у нее какие-то проблемы, она отрицала это. А в конце лета на домашний телефон позвонили из банка и сказали, что у мамы задолженность по кредиту, трубку тогда подняла сестра. Так мы и раскрутили ее на разговор, — вспоминает девушка.

Оказалось, что еще в марте 2020 года 60-летняя женщина сходила на презентацию, а дальше все как в тумане: договор, огромная коробка с ненужными ей и очень дорогими вещами, кредит, слезы, смирение. В итоге пенсионерка стала обладательницей стандартного «презентационного набора» за 4290 рублей: пылесос, посуда, подушки и одеяло из шерсти, силиконовая лопатка.

Если поискать названия этих «чудо-товаров», первым делом вы выйдете на статьи о мошенниках и презентациях, потом — на барахолки, где несчастные покупатели пытаются продать все это добро. А вот отыскать презентационный товар в известных онлайн-магазинах, скорее всего, не выйдет. Из того, что иногда проскакивает, — пылесос TRIKLI SWISH за 5000 российских (170 белорусских) рублей и похожее шерстяное одеяло с подушками за 1200 (40) рублей. Выходит, набор посуды стоит остальные 4000 рублей?

— По словам мамы, на презентации все было представлено как государственная лотерея. Там сказали, что она выиграла приз, но чтобы его получить, нужно купить что-то еще. Рассказывали, что все это супермегаполезно для здоровья и еще детям и внукам останется. Она пыталась объяснить, что у нее уже есть несколько кредитов и новый не дадут. Но кредит ей оформили на месте и даже отвезли домой вместе с этой посудой. Что поделать, это старшее поколение, которое не способно отказаться, если ему что-то сильно навязывают. Рассказать, что повелась на такой дурацкий развод, она постеснялась.

Хотя все возможные сроки возврата товара прошли, Юлия решила так просто не сдаваться. В интернете нашла даже отдельную организацию — «Общество прав потребителей, обманутых на презентации». Там обнадежили, что шанс есть.

— Мне помогли составить и отправить досудебную претензию, но продавец на нее не ответил. Как оказалось, за это время он прошел реорганизацию и стал называться не «ШостКом», а «ИнВиТан». Затем я подала иск в суд, но на него никто не поехал, были только мама и я в качестве ее представителя. В суде выяснилось, что досудебная претензия составлена неверно: она должна быть не на подарок в виде одеяла и подушек, а на предмет договора купли-продажи — посуду. Я поняла, что общество со своими шаблонами решений мне здесь мало поможет, и наняла адвоката. Стоил он немало: за ознакомление с делом взяла 100 рублей, уточнение требований в иске — еще 200 рублей, а потом 400 рублей — присутствие на суде. Но увы, общественные организации такими юридическими тонкостями не владеют, а я этими судами была вымотана настолько, что готова была отдать адвокату любые деньги.

К следующему судебному заседанию Юлия вместе с адвокатом посмотрели всю информацию о посуде на коробках и выяснили, что она не соответствует информации о посуде в договоре. Все это уточнили в иске, но продавец не предоставил никаких документов в ответ. На третье заседание пришлось брать с собой адвоката, который показал все несоответствия. В итоге суд поддержал наши требования и постановил расторгнуть договор, возместить расходы на адвоката (700 рублей), неустойку за каждый день просрочки расторжения договора (2740 рублей) и моральный вред (300 рублей). После оглашения решения дается 15 дней на обжалование, но продавец не объявился, и решение вступило в законную силу.

— За что я благодарна обществу по защите прав потребителей, пострадавших от презентаций, так это за то, что посоветовали обратиться к АИС ИДО, я об этой системе не знала даже. Оказывается, сейчас не нужно обращаться к судебному исполнителю в Гродно, где находится продавец, я получила все деньги в тот же день.

Спустя почти полтора года пенсионерка выплатила по кредитному договору 500 рублей, еще около тысячи набежало за просрочку платежей. Сейчас мама девушки написала заявление в банк, чтобы не платить эту просрочку, а вернуть ровно сумму кредита — 4290 рублей. Юлия надеется, что эта история поможет другим людям, накупившим дорогущей посуды на презентациях.

— Сейчас у меня осталось несколько вопросов. На суде от представителя банка выяснилось, что кредитный договор мог быть заключен без него, так как это была особая программа кредитования. Информации о том, как такое возможно и что вообще за программа, я не получила. Во-вторых, посуда все еще у нас, продавец не торопится ее забирать, а я не смогла дозвониться.

Куда бежать и что делать, чтобы вернуть товары? Отвечает юрист

Споров и конфликтов о проведении таких презентаций — сотни, но все упирается в принцип свободы договора. По сути ведь никто не заставляет людей покупать дорогущую посуду, а цены на нее не регулируются государством и зависят только от конкуренции и моральных принципов самого продавца.

— К нам еженедельно обращается 2—3 человека с вопросами возврата товаров, купленных на презентациях. Но до суда дело у нас пока ни разу не доходило, продавцы опасаются огласки и предпочитают вернуть деньги сразу после получения претензии, — объясняет главный юрисконсульт ОО «Региональное общество защиты прав потребителей» Александра Юмудова.

В отличие от некачественного товара, который можно вернуть в любое время, на возврат качественного товара, который вам просто разонравился или не подошел, есть 14 дней. В этом случае продавец должен будет немедленно вернуть вам деньги (иначе за каждый день задержки будет платить неустойку — по 1% от цены товара).

Для того чтобы вернуть товар в первые две недели, нужно соблюсти такие условия:

с момента покупки должно пройти не более 14 дней;

вы не пользовались товаром;

вы купили его у данного продавца (подтверждение — не только чек, но и свидетели);

речь идет о непродовольственном товаре;

его нет в списке товаров, которые вернуть нельзя (нижнее белье, косметика и др.).

С чего начинать, если вы очнулись дома на мокрых от слез подушках и одеялах из шерсти? В первую очередь юрист советует написать претензию к продавцу (можно самостоятельно, а можно с помощью специалистов из общества защиты прав потребителей, это бесплатно).

— Если 14 дней со дня покупки не прошли, можно потребовать вернуть деньги за качественный товар. Для этого нужно написать две претензии, одну оставить себе, а вторую направить заказным письмом с уведомлением продавцу. И сохраните квитанцию с почты. Тогда продавец должен будет вернуть денежные средства в течение семи календарных дней со дня получения уведомления. Не вернул — придется идти в суд, — говорит Александра Юмудова.

Вернуть товар через 14 дней после покупки тоже можно, но придется доказать, что с ним что-то не так. В приведенном случае такой причиной стало непредоставление необходимой информации о товаре. После того как у вас на руках оказалось вступившее в силу постановление суда, вам выдается исполнительный лист. Вернуть свои деньги можно одним из двух способов: через АИС ИДО или через исполнительное производство.

— Чтобы выбрать нужный способ, необходимо понимать, как работает продавец. Если расчет идет в основном наличными, а чеки выдают не всегда, то лучше сразу идти к судебному исполнителю, у него больше рычагов влияния на должника (арест, запрет выезда за границу и другие). Если расчет идет в основном по безналу, а в договоре с продавцом есть его реквизиты (номер счета, банк, УНП), то лучше обращаться сразу в банк, чтобы взыскать деньги в бесспорном порядке через АИС ИДО. В этом случае как только деньги оказываются на счете, нужная сумма автоматически списывается, — советует юрист.

Кроме того, есть один важный нюанс, которым продавцы на презентациях часто пользуются: место возврата товара.

— В соответствии со статьей 28 закона «О защите прав потребителей», товар моет быть возвращен по месту его продажи или по другим местам, указанным продавцом. Так что если написано, что товар нужно вернуть в Гродно, то не имеет разницы, что вы купили его в Минске. К сожалению, придется везти его в Гродно, — уточняет Александра Юмудова.

Несмотря на то что кредитный договор могут заключать только банки, их представители могут действовать через доверенность, в том числе на презентациях и в магазинах. Например, в случае с Юлиной мамой договор реальный и заключал его представитель банка «БелВЭБ».

— Банк «БелВЭБ» осуществляет свою деятельность в соответствии с белорусским законодательством и вправе уполномочить сотрудников на подписание документов от имени банка по доверенности. Что касается указанного ООО «ИнВиТан», то сотрудничество с ним было прекращено в марте 2020 года. В настоящее время банк «БелВЭБ» продолжает кредитовать по программе «Новае стагоддзе» и взаимодействует с ответственными партнерами, — пояснили Onlíner в банке.

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