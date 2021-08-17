В Милане появились «умные» светофоры, которые будут ловить нарушителей ПДД 17.08.2021, 14:53

Цифровая система, встроенная в устройство, автоматически активируется во время желтого сигнала светофора.

В Милане установили «умные» светофоры, которые будут штрафовать тех, кто проезжает «на красный». Цифровая система, встроенная в устройство, автоматически активируется во время желтого сигнала светофора. Она распознает номера нарушителей и позволяет штрафовать недобросовестных автомобилистов, пишет «Евро пульс».

Светофоры также оснащены интеллектуальными камерами, которые фиксируют факт нарушения, а также события до него и после.

Согласно данным полиции Ломбардии, в 2019 году в районе Милана произошло 13 тысяч несчастных случаев, в которых 18 тысяч человек получили травмы, а 106 погибли. Благодаря новым «умным» светофорам власти города хотят сделать дороги безопаснее, а также приблизиться к выполнению цели программы Евросоюза European Vision Zero, согласно которой число жертв на европейских дорогах к 2030 году должно сократиться до нуля.

В столице Ломбардии активно работают над тем, чтобы сделать город комфортнее для людей, а не для автомобилей. Так, в прошлом году власти приняли решение отдать 35 километров городских дорог велосипедистам и пешеходам.

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