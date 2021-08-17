Партизаны прямо под носом у Синепалого 1 17.08.2021, 15:04

5,582

Наши люди повсюду и продолжают борьбу различными способами.

Вот такие прекрасные цветы растут около резиденции пересидента, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Это ещё раз подчёркивает, что наши люди повсюду, даже в госучреждениях. И продолжают борьбу всеразличными способами. Хунта и дальше пусть думает, что они задавили протест, не подозревая, что протест в головах остаётся у большинства. И в нужный момент эта волна накроет и полностью смоет диктатуру!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».