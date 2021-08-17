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Партизаны прямо под носом у Синепалого

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  • 17.08.2021, 15:04
  • 5,582
Партизаны прямо под носом у Синепалого

Наши люди повсюду и продолжают борьбу различными способами.

Вот такие прекрасные цветы растут около резиденции пересидента, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Это ещё раз подчёркивает, что наши люди повсюду, даже в госучреждениях. И продолжают борьбу всеразличными способами. Хунта и дальше пусть думает, что они задавили протест, не подозревая, что протест в головах остаётся у большинства. И в нужный момент эта волна накроет и полностью смоет диктатуру!

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