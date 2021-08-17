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Литовские таможенники обнаружили партию контрабандных белорусских сигарет на 2,2 миллиона евро

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  • 17.08.2021, 17:22
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Литовские таможенники обнаружили партию контрабандных белорусских сигарет на 2,2 миллиона евро

Согласно документам, в авто перевозились «плетеные корзины».

Перехвачена очередная крупная партия сигарет, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

В этот раз литовские таможенники обнаружили партию контрабандных белорусских сигарет на сумму в 2,2 миллиона евро (633 тысяч пачек NZ Gold).

Согласно документам и находчивости контрабандистов, в автомобиле перевозились «плетёные корзины».

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