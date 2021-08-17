Евросоюз профинансирует борьбу с нелегальной миграцией на границе с Беларусью 3 17.08.2021, 17:45

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фото: delfi

В среду состоится внеочередной саммит министров.

Европейский союз готов выделить финансирование и дополнительный контингент пограничников для борьбы с потоком мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом говорится в проекте заявления внеочередного саммита министров внутренних дел стран ЕС, который состоится в среду, передает Reuters.

Министры намерены выступить с осуждением Беларуси за неприемлемую агрессию, выразившуюся в направлении потока мигрантов в Литву.

В ЕС считают Беларусь виновной в использовании нелегальных мигрантов, в основном из Ирака, в качестве политического оружия в ответ на европейские санкции.

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