Евросоюз профинансирует борьбу с нелегальной миграцией на границе с Беларусью

Евросоюз профинансирует борьбу с нелегальной миграцией на границе с Беларусью3
- 17.08.2021, 17:45
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В среду состоится внеочередной саммит министров.
Европейский союз готов выделить финансирование и дополнительный контингент пограничников для борьбы с потоком мигрантов на границе с Беларусью.
Об этом говорится в проекте заявления внеочередного саммита министров внутренних дел стран ЕС, который состоится в среду, передает Reuters.
Министры намерены выступить с осуждением Беларуси за неприемлемую агрессию, выразившуюся в направлении потока мигрантов в Литву.
В ЕС считают Беларусь виновной в использовании нелегальных мигрантов, в основном из Ирака, в качестве политического оружия в ответ на европейские санкции.