В России перехватили партию белорусских сигарет

В России перехватили партию белорусских сигарет4
- 17.08.2021, 19:14
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По документам их везли в Афганистан.
Крупную партию белорусских сигарет выявили в Смоленской области России. По документам их везли в Афганистан.
В Краснинском районе Смоленской области российские таможенники остановили принадлежащий белорусскому перевозчику автомобиль. Водитель предоставил документы, согласно которым из Беларуси в Афганистан перевозилось 680 тысяч пачек белорусских сигарет стоимостью 226,5 тысяч долларов, сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.
Российские таможенники связались с посольством России в Афганистане и выяснили, что сейчас фирма, указанная как получатель, неактивна, а раньше эта компания занималась экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции. Учредитель фирмы заявил, что компания не занимается закупкой и транспортировкой сигарет из Беларуси.
Российская таможня предположила, что перевозчик предоставил подложные сведения, чтобы затем реализовать сигареты без акцизных марок.
Материалы дела переданы МВД России для проверки принятия решения о возбуждении уголовного дела за перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.