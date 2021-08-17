В России перехватили партию белорусских сигарет 4 17.08.2021, 19:14

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По документам их везли в Афганистан.

Крупную партию белорусских сигарет выявили в Смоленской области России. По документам их везли в Афганистан.

В Краснинском районе Смоленской области российские таможенники остановили принадлежащий белорусскому перевозчику автомобиль. Водитель предоставил документы, согласно которым из Беларуси в Афганистан перевозилось 680 тысяч пачек белорусских сигарет стоимостью 226,5 тысяч долларов, сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

Российские таможенники связались с посольством России в Афганистане и выяснили, что сейчас фирма, указанная как получатель, неактивна, а раньше эта компания занималась экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции. Учредитель фирмы заявил, что компания не занимается закупкой и транспортировкой сигарет из Беларуси.

Российская таможня предположила, что перевозчик предоставил подложные сведения, чтобы затем реализовать сигареты без акцизных марок.

Материалы дела переданы МВД России для проверки принятия решения о возбуждении уголовного дела за перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

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