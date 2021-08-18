«Степан знает, за что борется, поэтому чувствует себя уверенно» 3 18.08.2021, 17:55

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Степан Латыпов

Родные Степана Латыпова рассказали о свидании после суда.

В понедельник, 16 августа, суд вынес решение по делу жителя «Площади перемен» арбориста Степана Латыпова. Его приговорили к 8,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима и штрафу в 300 базовых. В тот же день его отец Сергей Анварович поехал в СИЗО № 1 на Володарского, чтобы встретиться с сыном. Время близилось к вечеру, поэтому свидание им не разрешили. Увидеться получилось только утром, пишет zerkalo.io.

Степан Латыпов с отцом встретились 17 августа. Сейчас Сергей Анварович чувствует себя не очень хорошо, поэтому о том, как все прошло, рассказывает тетя арбориста Галина.

— Прошлым летом Сергей Анварович тяжело болел коронавирусом. Восемьдесят дней он провел в больнице, а когда выписался, сына задержали, — говорит о здоровье Латыпова-старшего Галина. — 11 месяцев, которые Степан находится за решеткой, суд — все это тоже ни на ком не сказалось положительно в плане психическом и физическом, но мы стараемся держаться.

Заявления на свидание со Степаном отец и тетя написали 16 августа — еще до оглашения приговора. По словам собеседницы, ее заявление «судья не захотел подписать».

— Тетя не является близким родственником, поэтому мне могли отказать в свидании. Но даже адвоката эта ситуация удивила, потому что обычно такие разрешения дают, — продолжает Галина и поясняет. — Степан для меня человек близкий. До задержания мы часто общались, он приезжал ко мне в гости.

Свидание отца с сыном длилось час. Сергей Анварович очень боялся, что вечером после приговора Степана могут перевести в другое место, и встреча сорвется. Ночь накануне он не спал, и в восемь утра выехал к СИЗО. В очереди он был первый, и около 9.00 они увиделись.

— Степан чувствует себя хорошо, уверено. Во время последнего слова он смог высказаться — и ему стало легче. Словно поднялся в гору, и пришло облегчение, — образно передает слова Сергея Анваровича Галина. — Письма, сказал, хоть и с задержкой, но доходят.

В СИЗО, продолжает тетя, Степан занимается спортом — приседает, делает растяжки, отжимается и много читает. Несмотря на то, что произошло в суде 1 июня, когда Латыпов воткнул ручку в горло, депрессии у него нет. Своим поступком, поясняет тетя, Степан хотел выразить протест против того, что с ним произошло.

— Он показывал, что нельзя загнать человека в угол только за то, как он думает. Степан знает, за что борется, поэтому он не сломлен, — отмечает тетя.

А вот с физическим здоровьем Латыпова не все так хорошо. Во время последнего слова, говорит тетя, племянник сообщил: после того, как его избили, он стал хуже слышать.

— Я в ужасе от того, как с ним поступили. Разве так можно издеваться над людьми в XXI веке, — комментирует тетя слова племянника о том, как его били и завязывали на голову пакет. — В детстве у Степана было два сильных сотрясения мозга. Его вообще нельзя трогать.

— Как Степан отнесся к 8,5 годам, которые назначил ему суд?

— Они с отцом это не обсуждали. Во всяком случае мне об этом никто не рассказывал. Степан будет обжаловать решение суда, и нам хочется верить, что это что-то изменит.

— А просьбы у него к отцу какие-то были?

— Кроме личных моментов, о которых не стоит рассказывать, Степан попросил подписать его на какие возможно газеты и журналы. Сказал, даже если его переведут, эта подписка будет следовать за ним, — говорит Галина. — Просил, чтобы не жалели и писали ему правду, потому что жить без информации очень тяжело. Рассказывал, в камерах нет зеркал, поэтому 11 месяцев, сколько он находится в заключении, он не видел в зеркале своего отражения.

У Галины тоже была просьба к племяннику. Через Сергея Анваровича она просила Степана начать писать детскую книгу о веселых приключениях ежиков.

— Степа ответил, не та ситуация, чтобы писать светлые и добрые сказки, — озвучивает тетя полученный ответ. Тем не менее, говорит, племянник все же продолжает учиться рисовать ежей и отсылает их друзьям, у которых есть маленькие дети. — А еще Степа просил передать огромное спасибо всем, кто поддерживает его все эти месяцы. Всем, кто пишет ему, приносит передачи, приходил в суд. Всем, кто вместе с ним переживает за нашу страну и свободу.

Кто такой Степан Латыпов

Степана Латыпова, жителя столичной «Площади перемен», задержали 15 сентября возле мурала с «диджеями перемен». Через несколько дней на госТВ вышли сюжеты о том, что Латыпов якобы собирался распылять яды, чтобы травить милиционеров, но в деле этих обвинений не оказалось.

Ему вменяют «мошенничество в особо крупном размере» (это связано с обработкой территорий от борщевика), «организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и сопротивление милиции во время задержания» во «дворе перемен».

Суд над Латыповым начался 1 июня. На первом судебном заседании обвиняемый воткнул ручку себе в горло. Перед этим он заявил, что сотрудники ГУБОПиК угрожали завести уголовные дела в отношении его родственников и соседей, если он не признает вину. Из зала суда мужчину забрали в больницу, где его прооперировали. Повреждений жизненно важных органов обнаружено не было. В ночь после операции его забрали из больницы и поместили в СИЗО № 1 на Володарского.

10 июня суд направил Степана на судебно-психиатрическую экспертизу. 27 июля суд возобновил рассмотрение уголовного дела.

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