Посольство США: Режим Лукашенко бесконечно боится правды 3 19.08.2021, 7:37

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Фото: Наталья Федосенко / ТАСС / Forum

Американские дипломаты прокомментировали обыски в БелаПАН.

Посольство США прокомментировало обыски у сотрудников и в офисе информационной компании БелаПАН.

«Режим безгранично боится правды, поэтому он бешено нападает на свободу прессы, — говорится в сообщении дипмиссии в «Твиттере». — Практически все независимые СМИ в Беларуси подверглись преследованиям. Сегодня вновь настала очередь БелаПАН. Но голоса свободы нельзя заглушить; справедливость восторжествует».

Утром 18 августа сотрудники силовых органов пришли с обыском к директору и главному редактору Ирине Левшиной, ее заместителю Александру Зайцеву, журналистам Захару Щербакову и Ирине Турчиной, а также бухгалтеру Екатерине Боевой.

Позже стало известно об обыске у бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, который уволился из компании в январе этого года.

Левшина, Боева и Новожилов задержаны и доставлены в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Щербаков и Турчина были допрошены в управлении Следственного комитета по Минску, после чего отпущены под подписку о неразглашении. Зайцев на допрос не доставлялся, но он подписал обязательство о явке.

Щербакова перед допросом отвезли в Международный центр коммутации на улице Захарова, 55 (здание «Белтелекома»), где находится хостинг-площадка. В присутствии журналиста был изъят сервер, на котором размещается сайт belapan.by.

Левшина после обыска у нее дома была доставлена в офис БелаПАН, где также был проведен обыск. Изъят редакционный сервер. Это уже второй редакционный сервер, который изымается у компании в результате обыска. Жесткий диск основного сервера был изъят 14 января, когда проводился обыск в связи с расследованием дела в отношении бывшего заместителя директора БелаПАН Андрея Александрова.

Отметим, что Дмитрий Новожилов на данный момент не является должностным лицом БелаПАН. Новожилов ранее был директором компании, но уволился по собственному желанию в январе этого года.

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