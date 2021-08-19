В ЕС обсуждают, как наказать Лукашенко 10 19.08.2021, 8:11

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Режим должен ответить за миграционный кризис на границах.

Европейский союз готов предоставить дополнительных пограничников и деньги для борьбы с наплывом мигрантов на литовско-белорусской границе, говорится в проекте выводов кризисной встречи министров внутренних дел ЕС.

Об этом сообщает болгарское издание Dnevnik.

На видеоконференции министры обсудят, как противостоять целевому миграционному давлению из Минска в Литву и, частично, в Латвию и Польшу, которые также граничат с Беларусью.

ЕС обвиняет Беларусь в использовании нелегальных мигрантов, в основном иракцев, но также выходцев из Афганистана и Африки, в качестве политического оружия в ответ на санкции ЕС, введенные против Минска.

Заседание кризисной группы состоится через 24 часа после внеочередной встречи министров иностранных дел ЕС, посвященной ситуации в Афганистане и рискам новой волны миграции в Европу.

На прошлой неделе Европейская комиссия предоставила Литве 36,7 млн евро в качестве экстренной помощи для строительства лагерей и изоляторов для мигрантов и обеспечения их медицинской помощью, продуктами питания, вакцинами от COVID-19 и гигиеническими наборами.

Брюссель также благосклонно относится к существующему заграждению с проволочным забором в 500 км от общей границы между Литвой и Беларусью.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия Лукашенко из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе Беларуси с Литвой. По ее мнению, эта ситуация является атакой на Европейской союз.

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