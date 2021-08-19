«Риски возлагаются на клиента»: белорусские банки готовятся к международным санкциям 7 19.08.2021, 8:52

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«Паритетбанк» изменил условия работы с гражданами и ИП.

«Паритетбанк» продолжает готовится к работе в условиях международных санкций и внес тематические правки и дополнения в Правила обслуживания юридических лиц и ИП.

Согласно новым правилам работы банка, все риски возлагаются на клиента, сообщает «Инфобанк».

С 27 августа 2021 года вступает в силу Дополнение №3 в Правила обслуживания. Как говорится, без комментариев.

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