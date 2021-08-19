«Кибер-партизаны» скачали с серверов МВД Беларуси 5 терабайт данных 20 19.08.2021, 11:41

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Что еще известно о самой масштабной кибератаке в истории Беларуси?

«Кибер-партизаны» заявили новостному агентству AFP, что взломали более пяти терабайт данных Министерства внутренних дел «и не только».

В AFP заявили, что посылали запросы в белорусские МВД, прокуратуру и Следственный комитет, но там не ответили, передает sudouest.fr.

Кибер-партизаны — это сообщество хакеров, которые заявляют о взломах различных государственных систем, и «сливают» информацию. Например, 26 июля сообщество кибер-партизан сообщило о самой масштабной кибератаке в истории Беларуси.

Они взяли на себя ответственность за взлом информационных сервисов ГАИ, которые не работают еще с 8 июля – официально из-за аномальной жары и плановых работ. Также хакеры утверждают, что взломали паспортную базу Беларуси, базу данных 102, базу Управления собственной безопасности МВД и систему наблюдения видеокамер ИВС МВД. А в начале августа заявили, что обрушили обработку «писем счастья» по всей Беларуси.

Власти Беларуси пока никак не комментировали сообщения кибер-партизан. Лишь глава КГБ Иван Тертель 30 июля заявил, что с «использованием современных информационных технологий, хакерских атак на персональные данные, осуществляется системный сбор сведений в отношении руководителей исполнительных комитетов различного уровня и их близких».

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