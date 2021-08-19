Маршрутка для нелегалов: кого перевозят в транспорте пограничников и внутренних войск Беларуси 7 19.08.2021, 12:49

7,874

Появилось еще одно разоблачение провокаций режима с мигрантами.

Подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга» прислали видео, на котором автобус с регионом 0 на номере движется к белорусско-литовской границе. У автобуса — наглухо зашторены шторы, за рулем человек в камуфляже. Фото с похожим автобусом (их много у профильных ведомств, в том числе, у так пограничников и внутренних войск МВД), возле которого мирно стоят и курят нелегалы, накануне опубликовали независимые телеграм-каналы.

«Тенденция очевидна. Пограничники и другие служители режима прямо сейчас совершают акты международного терроризма, занимаясь контрабандой людьми. Такие случаи должны быть обнародованы и зафиксированы, чтобы в будущем никто из преступников не ушел от ответственности», — отмечает «Беларусь головного мозга»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».