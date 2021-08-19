Режим Лукашенко решил уничтожить бизнес на селе 10 19.08.2021, 18:37

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Таракану мешают агроусадьбы.

Председатель комиссии по бюджету и финансам нижней палаты «парламента» Людмила Нижевич заявила, что время показало: нужно изменить подход с предоставлением льгот для бизнеса в сельской местности.

«Мы на определенной стадии старались оживить инициативу, пошли на ряд стимулирующих, более льготных режимов, — заявила депутат. — Но время показало, что нужно внести коррективы, потому что порой не совсем честные граждане пытаются выкрутиться. Например, под маркой агроусадеб развивают гостиницы, а оплачивают (налогов — прим.) всего несколько базовых величин в год, это несравнимо с их доходом».

В Беларуси зарегистрировано около 3 тысяч агроусадеб.

Людмила Нижевич второй срок подряд заседает в «парламенте» от Копыльского округа. До этого работала в Министерстве сельского хозяйства, по образованию — экономист.

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