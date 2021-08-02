Какие базы данных режима взломали белорусские киберпартизаны 2.08.2021, 8:20

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По властям нанесен мощнейший удар.

Вчера хакеры-патриоты заявили, что атаковали систему камер фиксации скорости и слежки.

«Операция приобрела диверсионный характер. В этот раз был нанесен фатальный удар по системе камер фиксации скорости и слежки.

Наша команда снова побывала во внутренних сетях режима. С помощью мощного инструментария камеры были вскрыты и повреждены, узлы связи нейтрализованы.

Также, благодаря комплексной атаке, обработка уже более 125 тыс. текущих штрафов приостановлена. Режим наказан рублем.

При анализе баз данных стало очевидно, что камеры не только фиксировали превышение скорости, но и были использованы спецслужбами для слежки за неугодными режиму», — рассказали киберпартизаны.

Стоит отметить, что ранее киберпартизаны взломали системы данных службы 102, ГАИ, АИС «Паспорт». Также были получены данные из системы Управления Собственной Безопасности МВД.

Также хакеры-патриоты получили доступ к видеокамерам на Окрестина и видео с дронов МВД.

Эксперты по кибербезопасности считают, что атаки киберпартизан — беспрецедентные и наносят мощнейший удар по режиму Лукашенко.

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