Ученые нашли редкий артефакт, который может быть связан с библейским пророком 2.08.2021, 12:20

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Находку обнаружили на юге Израиля.

Археологи на юге Израиля наткнулись на 3100-летнюю глиняную посуду, на которой написано имя ветхозаветного героя - еврейского военачальника Гедеона, пишет «Апостроф».

Редкая надпись датируется примерно 1100 годом до нашей эры.

Слово "Йерубаал" было написано чернилами как знак собственности на небольшом кувшине, в котором когда-то, возможно, хранились духи, масло или лекарства. Но что еще более важно, Йерубаал - это имя, которое заметно фигурирует в Книге Судей Ветхого Завета.

Согласно библейской традиции, Йерубаал было прозвищем, данным еврейскому военачальнику Гедеону бен Йоашу.

Писание описывает Гедеона как военного вдохновителя, пророка и судью, который возглавил войско из 300 израильтян в битве за мадианитян.

По словам ученых, конечно, нет никакой реальной гарантии, что керамический кувшин когда-либо принадлежал библейскому герою.

Но Управление древностей Израиля (IAA) заявило, что это заманчивая возможность, учитывая, что это первый раз, когда имя Йерубаал было найдено вне библейских записей.

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