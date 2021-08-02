В Гродно ликвидируют независимый портал Hrodna.life

В Гродно ликвидируют независимый портал Hrodna.life1
- 2.08.2021, 15:56
- 1,166
Первое заседание по делу о ликвидации пройдет 11 августа.
Прокуратура Гродно подала иск о ликвидации ООО «Гроднолайфмедиа», которое владеет независимым медиаресурсом Hrodna.life, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Первое заседание по делу о ликвидации пройдет 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.
Ранее в редакции Hrodna.life прошли обыски. Кроме того, с начала года портал получил штрафов более чем на 10 тысяч долларов за «распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов».