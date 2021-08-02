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В Гродно ликвидируют независимый портал Hrodna.life

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  • 2.08.2021, 15:56
  • 1,166
В Гродно ликвидируют независимый портал Hrodna.life

Первое заседание по делу о ликвидации пройдет 11 августа.

Прокуратура Гродно подала иск о ликвидации ООО «Гроднолайфмедиа», которое владеет независимым медиаресурсом Hrodna.life, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Первое заседание по делу о ликвидации пройдет 11 августа в Экономическом суде Гродненской области.

Ранее в редакции Hrodna.life прошли обыски. Кроме того, с начала года портал получил штрафов более чем на 10 тысяч долларов за «распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов».

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