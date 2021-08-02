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Майнеры биткоина заработали за месяц почти миллиард долларов

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  • 2.08.2021, 17:50
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Майнеры биткоина заработали за месяц почти миллиард долларов
Фото: Getty Images

Это больше, чем месяц ранее, но еще далеко до рекордных значений.

В июле этого года майнеры биткоина заработали больше денег, чем месяцем ранее. Однако до рекордных значений марта им все еще далеко.

По итогам июля этого года майнеры биткоина заработали чуть более $970 млн, что больше, чем месяцем ранее, подсчитали в The Block, перевод - nv.ua.

В июне майнеры заработали $839 млн, а рекордные заработки майнеров были зафиксированы в марте этого года — $1,75 млрд.

Комиссионные за транзакции — или средства, выплачиваемые пользователями при использовании сети биткоинов — составили $27,59 млн.

Подавляющую часть ежемесячного дохода майнеры получили в виде субсидий, при этом каждый новый блок биткоинов приносил 6,25 BTC.

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