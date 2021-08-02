Режим Лукашенко ликвидировал еще одну польскую организацию в Беларуси 5 2.08.2021, 18:30

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Ликвидировано Польское культурно-просветительское объединение Poloniczka.

В Беларуси ликвидировано культурно-просветительское объединение поляков Беларуси Poloniczka. Об этом ходатайствовали власти Минска — столицы Беларуси. Решение принял минский суд, передает «Радио Польша».

Польскую организацию обвинили в ведении деятельности, противоречащей уставу, и распространении ее сотрудниками информации, дискредитирующей Беларусь. Председатель объединения Poloniczka Светлана Замотина заявила, что ожидала такого решения суда. Однако, по ее мнению, организация всегда действовала в соответствии с законом: «Я не знаю, где я могла нарушить законы Республики Беларусь. Мы действовали в соответствии с пунктами, изложенными в нашем уставе».

Светлана Замотина добавила, что теперь у нее есть две недели на то, чтобы обжаловать решение о ликвидации организации. Однако вряд ли это произойдет. Она опасается, что положение членов объединения Poloniczka от этого только ухудшится.

Ранее в Беларуси закрыли Польское культурно-просветительское учреждение Kresy и общественную польскую школу в Бресте.

Лидеры Союза поляков Беларуси Анжелика Борис и Анджей Почобут находятся за решеткой более четырех месяцев.

Режим Лукашенко после подавления протестов граждан против фальсификации прошлогодних выборов президента ведет борьбу с неправительственными организациями, в т.ч. с организациями польского нацменьшинства в РБ.

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