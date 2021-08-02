Iraqi Airways открывает рейсы в Минск еще из трех городов Ирака 5 2.08.2021, 19:05

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Iraqi Airways начнет летать еще из трех городов Ирака в Минск. Сведения о новых рейсах появились в сезонном расписании, опубликованном на сайте столичного аэропорта.

Рейс IA 278/277 будет выполняться компанией с 5 августа из Басры на Boeing по четвергам. В расписании рейс стоит по 29 октября.

Сегодня должен быть выполнен рейс IA 274/273 из Сулеймании. Полеты будут выполняться по понедельникам. Этот рейс заявлен по 25 августа.

С 7 августа самолеты компании начнут по субботам летать между Минском и Эрбилем. Полеты стоят в расписании по 30 октября.

С 3 августа добавляется еще один рейс из Багдада. Таким образом компания будет летать в Минск уже пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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