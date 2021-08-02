Кудрин поставил диагноз российской экономике: «Изжила себя» 2 2.08.2021, 19:36

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Россия так и не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российская экономическая модель изжила себя. По его словам, Россия так и не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели и остается ограниченной внутренним потреблением. Чтобы от этого уйти, считает господин Кудрин, необходимо развивать экспорт.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров,— заявил Алексей Кудрин в интервью РБК.— Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная вселенная. Экономика спроса ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен».

По мнению председателя Счетной палаты, качественный экспорт позволил бы России выйти на уровень ВВП 4–5% в год. Это целевой для страны по словам президента Владимира Путина. Господин Кудрин назвал нынешние темпы экономического роста достаточно низкими.

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