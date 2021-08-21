Ученые назвали способ превратить Марс во вторую Землю 1 21.08.2021, 17:48

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Специалисты упомянули электромагнит.

Сброс астероида на Марс является наилучшим способом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле планеты позволит электромагнит, заявил во время выступления в Московском планетарии сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев, пишет lenta.ru.

По его словам, основатель The Mars Society Роберт Зубрин назвал лучший вариант создания условия на Марсе, как на Земле: он предложил «бомбить» Марс астероидами, которые называются Кентаврами. Это группа астероидов, расположенных между орбитами Юпитера и Нептуна. «У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ», — сказал эксперт. Он добавил, что такие вещества необходимы для создания плотной атмосферы Марса и наполнения ее газами.

По расчетам специалистов, потребуется четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию астероида длиной 2,5 километра и направить его на Марс.

Авдеев подчеркнул, что одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров. При этом пыль, которая будет поднята взрывом, может привести к похолоданию.

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