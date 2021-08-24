Уголовное дело против сотрудников IT-компании PandaDoc закрыто 24.08.2021, 19:14

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20 августа из СИЗО вышел последний из четырех задержанных по этому делу.

Уголовное дело против четырех сотрудников PandaDoc закрыто. В руководстве IT-компании это подтвердили сайту dev.by.

20 августа из СИЗО вышел последний из четырех задержанных по этому делу — директор по продукту PandaDoc Виктор Кувшинов. В компании отметили, что "пока не знают точно", сняты ли ограничения с фигурантов дела.

2 сентября 2020 года в минском офисе PandaDoc прошли обыски. Четырёх сотрудников компании — директора Дмитрия Рабцевича, менеджера Виктора Кувшинова, бухгалтера <>Юлию Шардыко и эйчара Владислава Михолапа — обвинили в хищении около 107 тыс рублей. Позже статью изменили на "Мошенничество".

11 октября 2020 года директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. Это произошло на следующий день после того, как 12 заключённых встртились в СИЗО с Александром Лукашенко. Позже мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде.

13 октября дня под домашний арест были переведены Юлия Шардыко и Владислав Михолап.

Учредители PandaDoc связывали уголовное преследование своих сотрудников в Минске с проектом помощи силовикам, которые решат сменить профессию. Основатель PandaDoc Никита Микадо объявил о приостановке этого проекта вскоре после того, как в офисе компании и у сотрудников прошли обыски и задержания.

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