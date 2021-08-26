Национальная идея глазами белоруски 4 26.08.2021, 9:01

4,174

«Вы не узнаете белорусский народ».

Активистка партии «Народная Грамада» и медиа-маркетолог Вероника Мищенко рассказала о своем видении белорусской национальной идеи.

В в интервью программе сайта Charter97.org

Studio X97 она ответила на вопросы ведущего Евгения Климакина.

— Какая идея сейчас способна поднять дух белорусов?

— Скажем так, 80% людей — это простые люди, у которых простые радости. У них, наверное, нет идеи, они просто хотят жить, работать, растить своих детей, не бояться этого, что-то созидать.

— Николай Статкевич любит повторять, что «когда появится надежда — вы не узнаете белорусов».

— «Калі з’явіцца надзея — вы не пазнаеце беларусаў». Бо ён размаўляе на беларускай мове.

— Надежда есть?

— Надежда есть и мы увидели в прошлом году, когда появилась надежда, как изменились белорусы. Эта вся «дрыгва» поднялась. Взять любое видео, любые фотографии прошлого года: это улыбающиеся, цветущие лица, это море красивых, прекрасных людей, которые в стотысячной толпе, если случайно кто-то кого-то толкал, он сразу извинялся, помогал, поддерживал, отдавал свою бутылку с водой. Это просто уникальная была ситуация. Вот мы увидели в прошлом году как раз людей с надеждой. Может быть, это и есть национальная идея? Вот эта надежда на возрождение Беларуси, на возрождение нации. Сейчас, конечно, в этой оккупации людям живется тяжело. Но вместе с тем никто эту надежду не теряет. Все равно все верят, что не сегодня - так завтра, не завтра - так послезавтра.

Подписывайтесь на Youtube канал «Хартии-97» - charter97video. Поделитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите комментарии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».