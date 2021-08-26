В Беларуси снова повышают пенсионный возраст и страховой стаж 14 26.08.2021, 9:15

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Как они изменятся?

Реальные пенсии в Беларуси падают седьмой месяц подряд. Тем временем белорусов со следующего года ожидают очередное плановое повышение пенсионного возраста и минимального страхового стажа. Сайт zerkalo.io рассказывает, как они изменятся.

Как изменится пенсионный возраст

На 2022 год запланировано очередное повышение пенсионного возраста, которое началось в 2017 году. Со следующего года этот показатель составит 63 лет для мужчин и 58 — для женщин, сообщается на сайте Минтруда.

В этом году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев.

Ранее чиновники обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но речь шла только для женщин. Еще больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ.

— Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда, — говорила ранее министр труда Ирина Костевич.

Напомним, в бюджете ФСЗН, из бюджета которого выплачивают пенсии и пособия, не первый год наблюдается «дыра», из-за которой требуются ежегодные вливания — субвенции из госбюджета. Минтруда и другим профильным ведомствам не удается решить эту проблему.

Как перепишут минимальный страховой стаж

Со следующего года также повысят минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В нынешнем году минимальный страховой стаж составляет 18 лет, с 1 января 2022 года он вырастет на полгода — до 18,5 года.

Минимальный страховой стаж намерены повысить до 20 лет (это произойдет в 2025 году). Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с 5 до 10 лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку», они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 141,73 рубля.

Ранее с 1 января 2020 года в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.

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