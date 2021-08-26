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«Талибан» призвал женщин не выходить из дома

  • 26.08.2021, 9:46
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«Талибан» призвал женщин не выходить из дома

Главари боевиков обеспокоены тем, что их бойцы «не обучены и могут плохо обращаться с женщинами».

«Талибан» призвал работающих афганских женщин оставаться дома, так как пока им не гарантирована безопасность. Об этом заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, сообщает CNN.

— Мы обеспокоены, что наши бойцы еще не обучены и могут плохо обращаться с женщинами. Мы не хотим, чтобы наши силы преследовали женщин или причиняли им вред, — заявил Муджахид. Он добавил, что это временное ограничение и женщины смогут вернуться на работу, когда об этом объявят дополнительно.

Издание указывает, что указание поступило в течение нескольких часов после того, как Всемирный банк приостановил финансирование Афганистана, сославшись на озабоченность по поводу безопасности женщин, а ООН призвала к «прозрачному и быстрому расследованию» сообщений о нарушениях прав человека после захвата власти талибами.

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