Какие дачи под Минском продают до $18 тысяч 26.08.2021, 10:28

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Можно купить дачу по цене подержанного авто.

Земля возле МКАД дорогая, и нередко «голые» участки в пригороде Минска уходят с молотка по цене столичных квартир. Дешевле обходятся дачные сотки, поэтому все больше покупателей рассматривают садовые товарищества не только в качестве места отдыха, но и для постоянной жизни, пишет «Онлайнер».

Историй масса, о некоторых мы писали отдельные материалы. Как правило, такие объекты требуют частичной или полной реконструкции, но сделка все равно манит. Ни отсутствие возможности прописаться, ни тяжелая «коммуналка», ни вопросы с коммуникациями не отпугивают людей, решившихся на побег из мегаполиса. Со слов риелторов, спрос на дешевые дома есть, а недвижимость ближе к МКАД действительно рассматривается в качестве альтернативы для жизни. Хоть дачный сезон и подходит к концу, показываем, что можно купить, пока на улице еще лето. В обзоре — дачи до $18 тыс. в пределах 13 км от Минска.

Дача за $8990 возле Минска

Первый лот — дача в садовом товариществе «Экран». До Минска отсюда 13 км по асфальтированной дороге. Кругом сосновый лес, в 10 минутах езды пляжи Минского моря. Со слов продавца, участки в товариществе продаются от $10 тыс., цена дачи — $8990. Правда, скидка действует только до сентября, после владелец планирует увеличить стоимость. За эти деньги можно получить угловой огороженный участок с прудом и небольшим садом (площадка выровнена и ухожена), а также садовый домик с двумя отдельными комнатами, кухней и террасой. В доме установлен электросчетчик, на территории товарищества есть продуктовый магазин (это редкость).

Дача за $10 тыс. в 13 км от Минска

Недалеко от Крыжовки, в садовом товариществе «Подгорье» (13 км от МКАД), можно купить дачу за $10 тыс. Домик старый (1968 года), поэтому, скорее всего, потребуется ремонт, но собственник оценивает состояние как удовлетворительное. Внутри две спальни, подвал и веранда. Общая площадь — 36 «квадратов», потолки — 3 метра. Отопление печное, полы деревянные двойные (заменены в 2001 году), крыша — металлопрофиль (крыли в 2016 году). Участок огорожен, помимо дома на территории есть кирпичный туалет и сарай. В доме установлен газовый баллон.

Небольшая дача за $10,9 тыс.

Небольшой щитовой домик продается в садовом товариществе «Зеленое». До Минска отсюда 13 км. Площадь объекта — 20,8 «квадратов», цена — $10,9 тыс. (возможен торг). Дом простой, но ухоженный, есть две спальни и кухня. На участке яблони, груши и крыжовник. Со слов продавца, место живописное, соседи хорошие. Для постоянного проживания дача сейчас не годится, но к сезону готова.

Дача за $13 тыс. в 10 км от Минска

Садовое товарищество «Сузорье» находится в 10 км от МКАД, недалеко от агрогородка Гатово. Здесь на продажу выставлен дачный домик с тремя отдельными комнатами и кухней. Общая площадь дома — 78 «квадратов», убранство простое — отделка под дерево, печь-буржуйка, на полу линолеум. Здание утеплено минватой.

— Печь очень быстро отапливает дом. Зимой в нем даже не тепло, а жарко, — комментирует владелец.

При этом площадь участка больше стандартной для ТС — 9,17 сотки. Площадка угловая, ровная, огорожена сеткой. На территории есть беседка, гараж, сарай, уборная, навес, старенькие теплицы. Электричество проведено, вода сезонная на участке. Дорога до товарищества асфальтирована, зимой регулярно чистится от снега. На территории дачного кооператива есть магазин, вокруг застройки лес. Продается объект за $13 тыс.

Дача у моря за $13 тыс.

А это вариант для тех, кто предпочитает жизнь у моря. Дача находится в 7 км от Минска в садовом товариществе «Ясная поляна» (возле Ратомки). Домик небольшой, всего 25 «квадратов», построен в 2000 году. Площадь участка — около 4 соток. На территории небольшой сад, два сарая и санузел, в доме — кухня, несколько комнат и погреб. Электричество проведено, а вот вода сезонная. Цена вопроса — $13 тыс., возможен торг.

Дача на Свислочи в 10 км от МКАД

Еще одна дача продается в садовом товариществе «Черемушки». До МКАД отсюда порядка 10 км, но главный козырь — наличие речки. Свислочь протекает всего в 80 метрах от дома, можно купаться и ловить рыбу. Сам дом небольшой — порядка 40 «квадратов». Год строительства — 1997, отопление печное, есть возможность подключить газ. Площадь участка — 6 соток, территория по периметру огорожена, есть ворота, калитка, оборудовано парковочное место. Цена этого объекта — $13,5 тыс.

Новая дача за $17,9 тыс.

На десерт — новостройка. Такую дачу можно купить в 12 км от Минска по раковскому направлению в садовом товариществе «Дубенцы». Дом построен из газосиликатного кирпича в 2020 году. На окнах стеклопакеты, крыша — из польской металлочерепицы с полиэтиленовым напылением. На участке также есть сарай, уборная, беседка, сад, разбит огород, обустроено место для стоянки автомобиля. На въезде в товарищество расположена остановка автобусов, в шаговой доступности грибной лес. Площадь дома — 72,3 «квадрата», ремонт еще не завершен. Цена — $17,9 тыс.

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