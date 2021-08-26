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Шейман занялся изменением внешности?

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  • 26.08.2021, 21:01
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Шейман занялся изменением внешности?
Виктор Шейман

Один из верных чиновников диктатора появился на публике без усов, которые носил с 1990-х годов.

Виктор Шейман, который 11 июня ушел в отставку, внезапно появился на приеме у Лукашенко. Бывший управляющий делами Таракана рассказал об итогах поездки в Латинскую Америку.

Шейман появился во Дворце независимости с докладом перед Лукашенко о выполнении его поручений. Во время встречи речь шла об итогах поездки бывшего управляющего делами Синепалого в Латинскую Америку и других вопросах.

Примечательно, что Виктор Шейман сбрил усы, которые носил с 1990-х годов.

Виктор Шейман сменил имидж, сбрил усы. 26 августа 2021 года. Фото: Пул первого / Telegram

Отметим, ранее в Беларуси одобрили законопроект об изменении прежнего закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органов государственной охраны». Закон разрешает смену внешности прислужникам режима за государственный счет.

Шейман ушел с поста управляющего делами узурпатора 11 июня этого года.

Виктор Шейман — один из наиболее близких и верных чиновников диктатора. Шейман был управляющий делами самозванца с 2013 года.

Он подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности.

В том, что Шейман был причастен к их убийству, уверен и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский.

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