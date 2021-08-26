Шейман занялся изменением внешности?2
- 26.08.2021, 21:01
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Один из верных чиновников диктатора появился на публике без усов, которые носил с 1990-х годов.
Виктор Шейман, который 11 июня ушел в отставку, внезапно появился на приеме у Лукашенко. Бывший управляющий делами Таракана рассказал об итогах поездки в Латинскую Америку.
Шейман появился во Дворце независимости с докладом перед Лукашенко о выполнении его поручений. Во время встречи речь шла об итогах поездки бывшего управляющего делами Синепалого в Латинскую Америку и других вопросах.
Примечательно, что Виктор Шейман сбрил усы, которые носил с 1990-х годов.
Отметим, ранее в Беларуси одобрили законопроект об изменении прежнего закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органов государственной охраны». Закон разрешает смену внешности прислужникам режима за государственный счет.
Шейман ушел с поста управляющего делами узурпатора 11 июня этого года.
Виктор Шейман — один из наиболее близких и верных чиновников диктатора. Шейман был управляющий делами самозванца с 2013 года.
Он подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности.
В том, что Шейман был причастен к их убийству, уверен и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский.