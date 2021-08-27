Дмитрий Болкунец: Если перекрыть финансовый кислород для режима Лукашенко, то время его ухода ускорится 27.08.2021, 9:09

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Дмитрий Болкунец

фото: DELFI

Для диктатора нужно закрыть все лазейки.

У Литвы и других стран ЕС, против которых режим Лукашенко начал «миграционный шантаж» есть более эффективные механизмы воздействия на диктатора.

Об этом в интервью «Настоящему времени» заявил политолог Дмитрий Болкунец:

— Например, можно перекрыть полностью транзит по железной дороге грузов из Беларуси. Это будет стоить гораздо дешевле, и результат будет достигнут гораздо быстрее, чем то, что они будут тратить средства на строительство этой стены. Тем более, на мой взгляд, надо не строить, а разрушать эти стены. Строительство стен – это все-таки, мне кажется, недостаточно эффективный метод борьбы с мигрантами.

— А что эффективно – санкции?

— Ужесточение санкций, закрывать все лазейки, которые Лукашенко имеет. Страны-соседи активно торгуют с Лукашенко, в том числе занимаются покупкой тех или иных продуктов, которые дают львиный доход для окружения Лукашенко, включая контрабанду сигарет, ряд других направлений – вот с этим надо бороться. Закрывать эти лазейки, а не пытаться вести бизнес, – и тут же вводить санкции, но при этом вводить ограничения по ним.

Мне кажется, если будет перекрыт финансовый кислород для режима Лукашенко, то время его ухода ускорится, потому что для всех очевидно, что это политик уходящей эпохи, и он будет предпринимать любые усилия для того, чтобы совершать диверсии на границе. Я не исключаю тот момент, что в ближайшее время Лукашенко пойдет на совершение более агрессивных действий на территории стран Евросоюза.

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