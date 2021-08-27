Чиновники рассмешили белорусов 8 27.08.2021, 10:57

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Александр Субботин (слева) и Анатолий Бубен

Вертикальщики предложили очередной абсурдный план.

Совсем недавно чиновники предложили абсурдный план по спасению экономики: в виде… выхода на рынок Северной Кореи, пишет «Салідарнасць».

Но на этом «юморить» они не перестали. В четверг 26 августа подоспели новые «шутки» на тему развития экономики.

Родились они благодаря стараниям вице-премьера Александра Субботина и главы концерна «Белгоспищепром» Анатолия Бубена, которые приехали с докладом к Лукашенко.

Выйдя из кабинета правителя, чиновники стали удивлять журналистов. Особенно постарался Бубен. Приведем его цитату.

«Рынок Китая мы, можно сказать, покорили. И за 2020 год приросли в три раза. Уже поставки на $15 млн осуществили (по итогам прошлого года. – прим)».

Сознательно или нет, но чиновник рассмешил экономистов и не только. Даже не специалисту понятно, что это «шутка». Как можно говорить о «покорении рынка Китая» в виде поставок на несчастные 15 миллионов долларов?

Но давайте подойдем к теме более серьезно: может быть, у белорусских чиновников действительно есть повод для оптимизма?

Вот что говорит статистика. В целом в 2020 году белорусского продовольствия в КНР было отгружено на $250 млн (часть – поставки «Белгоспишепрома»). Много это или мало? Приведем несколько сравнений.

Во-первых, это лишь малая часть даже в общем белорусском экспорте продовольствия. По официальной статистике прошлом году наша поставила за рубеж сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму более $5,8 миллиардов (львиная доля пришлась на Россию и страны ЕАЭС).

Во-вторых, указанные $250 млн в Китае (сюрприз-сюрприз) вообще не заметили. Потому как Поднебесная ежегодно закупает продовольствия больше чем на $120 млрд.

В-третьих, белорусский экспорт совсем не впечатляет даже на фоне соседей. Например, Украина в прошлом году поставила своего продовольствия в Китай на $3,55 млрд. То есть больше чем в десять раз, чем Беларусь.

Кстати, в этой связи еще одной «шуткой» можно считать заявление вице-премьера Субботина.

«Очень важно, что дружат между собой президент Беларуси и председатель КНР, это дает очень большую фору».

Чиновник явно хотел польстить Лукашенко, но цифры говорят совсем другое. Как же так «дружит» правитель Беларуси, если наша страна уступает по показателям экспорта даже соседям?

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