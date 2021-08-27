Медики назвали орехи, которые полезны для сердечно-сосудистой системы 27.08.2021, 11:43

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Опубликовано новое исследование американских специалистов.

По мнению экспертов, высокий уровень холестерина - один из самых серьезных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Часто слишком высокий уровень липидов в крови можно снизить с помощью хорошо продуманной диеты и достаточных физических упражнений. Согласно новому исследованию, здесь также могут помочь орехи пекан, пишет lenta.ua.

Исследователи из Университета Джорджии (UGA) показали в исследовании, опубликованном в The Journal of Nutrition, что орехи пекан могут значительно улучшить уровень холестерина в организме человека.

В соответствии с исследованием , участники исследования с риском развития сердечно - сосудистых заболеваний , которые съедали пекан во время интервенции восемь недель показали значительное улучшение общего холестерина, триглицеридов и холестерина ЛПНП ( «плохой» холестерин).

Исследовательская группа обнаружила, что у участников, которые употребляли орехи пекан, общее снижение общего холестерина в среднем составляло пять процентов, а холестерина ЛПНП - от шести до девяти процентов.

«Добавление орехов пекан в рацион не только привело к более значительному и более последовательному снижению общего холестерина и ЛПНП по сравнению со многими другими изменениями образа жизни, но и могло бы стать более устойчивым подходом к долгосрочному здоровью», - сказал автор исследования Джейми Купер, профессор Колледжа семейных и потребительских наук UGA.

«Некоторые исследования показывают, что даже 1% -ное снижение ЛПНП связано с небольшим снижением риска ишемической болезни сердца, поэтому такое снижение определенно имеет клиническое значение» - отметили медики.

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