Стало известно, как изменится климат Беларуси в ближайшее время 27.08.2021, 11:55

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Рост температуры уже не остановить.

О климате в Беларуси, об его изменениях и прогнозах на будущее корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал сотрудник Центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси академик Владимир Логинов.

Климат значительно изменялся на протяжении всей геологической истории. Косвенные данные говорят, что раньше он был намного и теплее, и холоднее. Об этом говорят геологические, биологические, исторические данные: отложение солей, пыльца и кольца деревьев, летописи и другие косвенные свидетельства. Существуют и более современные физические методы, один из них — радиоуглеродный. В его основе лежит продолжительность распада радиоактивных изотопов водорода, кислорода, углерода, аргона и др.

— Как менялся климат Беларуси в последние десятилетия? Какой была погода в прошлом веке?

— Наиболее точная информация об изменении климата существует за период инструментальных наблюдений. Это последние 200–250 лет. Ряды наблюдений на территории Беларуси несколько короче. Наиболее достоверная информация об изменении климата Беларуси имеется за последние 120–140 лет. За указанный период климат претерпел значительные изменения. Так, среднегодовая температура в текущем столетии возросла почти на 1,4 °C по сравнению с нормой за период с 1891 по 2020 г. В этом столетии среднегодовая температура составила 7,5 °C, тогда как в самые холодные периоды инструментальных наблюдений, например, в 1911–1970 гг., она была почти на 2 °C ниже (5,6 °C). Количество осадков изменилось незначительно — в пределах 5–7 %. Практически исчезла первая агроклиматическая область на севере Беларуси, появилась новая, четвертая, на юге. Третья и четвертая агроклиматические зоны занимают в настоящее время больше 80 % территории страны.

— Какие факторы повлияли на изменения климата?

— В первую очередь изменения притока солнечной радиации в результате изменений орбитальных параметров Земли, яркости солнечного диска, газового и аэрозольного состава атмосферы, свойств подстилающей поверхности и т. д. Я бы предостерег от попыток объяснять современные изменения только за счет увеличения содержания парниковых газов в атмосфере и уменьшения их поглощения биосферой и гидросферой за счет антропогенной деятельности.

Зима 2019–2020 гг. была неожиданно теплой, но это нельзя списывать на счет парниковых газов. Как рассказал В. Логинов, тогда Сибирский антициклон располагался в Забайкалье и Монголии, а не занимал нормальное положение, что привело к выносу холода на Канаду и интенсивному циклогенезу в Атлантике. Оттуда на нашу территорию поступал теплый воздух, и это обеспечило самую теплую зиму за период инструментальных наблюдений: средняя температура была более чем на 5 °C выше нормы.

— Одним из главных климатообразующих факторов являются аэрозоли естественного вулканического происхождения. С 1991 г. не было климатически значимых вулканических извержений, поэтому происходило очищение атмосферы, и это способствовало росту температур в теплое время года. Усовершенствование технологий в развитых странах и падение производства в странах бывшего СССР привели к снижению антропогенного аэрозольного загрязнения атмосферы, что также способствовало ее очищению и увеличению притока солнечной радиации в теплое время года. Однако увеличение числа крупных пожаров сыграло определенную роль в загрязнении атмосферы продуктами горения, — рассказывает климатолог.

— Человек может влиять на климат?

— Многие действия человека негативно сказываются на климате, который меняется под воздействием естественных и антропогенных факторов. Такие виды человеческой деятельности, как мелиорация земель, вырубка и посадка лесов, тепловые выбросы в атмосферу, изменение свойств подстилающей поверхности (строительство дорог, городов и т. д.), повлияли на локальный и региональный климат. Примером может служить наше Полесье, где интенсивная мелиорация привела к увеличению повторяемости засух.

Человечество все же старается положительно повлиять на климат и ищет разные способы. Например, с этой целью были приняты Киотский протокол (1997 г.) и Парижское соглашение (2015 г.), которые призывают мобилизовать страны на декарбонизацию экономики. Предложено более 17 методов борьбы с потеплением климата.

— В последние годы летний сезон стал более теплым и жарким. В Беларуси температура все также будет повышаться?

— Отклонения метеорологических характеристик от нормы стали более частыми, что говорит о наступлении новой климатической нормальности, которая может иметь циклический естественный характер. Один из замечательных циклов, который признали все, — это квазишестидесятилетние колебания в климатической системе. В период с 1975 по 2010 г. восходящая ветвь этого колебания совпала с ростом количества антропогенных парниковых газов, и совместно они обеспечивали интенсивный рост температуры. Не исключено, что переход этого колебания в нисходящую фазу будет способствовать уменьшению скорости роста летней температуры в 20–30-е годы текущего столетия, однако увеличится парниковый эффект. Трудно рассчитывать на то, что условия Парижского соглашения о снижении выбросов парниковых газов в атмосферу будут выполняться в ближайшие годы.

— Как изменится климат Беларуси в ближайшее время?

— Для среднего сценария изменения радиационного воздействия в результате изменяющегося количества парниковых газов повышение температур зимой в период с 2021 по 2099 г. составит 1,2–3,9 °C, весной — 0,9–3,2 °C, летом — 0,9–1,9 °C, осенью — 1,2–2,3 °C. Летом число теплых дней (больше 25 °C) в зависимости от сценария возрастет на 1–21 день, а число тропических ночей (минимум 20 °C и выше) во вторую половину столетия для сценария максимального радиационного воздействия (8,5 Вт/м2) увеличится на 2–8 дней. Также будет расти количество осадков, хотя летом и осенью будут отмечаться и отрицательные аномалии. Интервал их изменений относительно нормы составит 5–50 мм. К концу столетия среднегодовое количество осадков увеличатся на 5–15 %.

— Многие до сих пор верят в поговорки и народные приметы. В этом есть хоть немного смысла? Природа может подсказывать?

— Приметы основываются на многолетнем опыте прошлых поколений. На протяжении веков накапливалась информация, которая позволяла высказывать определенные соображения о развитии погодных и климатических процессов, но совершенно очевидно, что современные технические возможности и знание физических законов развития атмосферных процессов намного превосходят прежние возможности.

Поскольку в последние несколько десятилетий произошли определенные изменения температуры и других гидрометеорологических характеристик, многие приметы сейчас не могут работать и потеряли свою актуальность.

Современные физические основы изменения атмосферных процессов позволили достичь высокой оправдываемости краткосрочных прогнозов погоды — она составляет более 95 %. Что касается долгосрочных (месяц, сезон) и сверхдолгосрочных (год и более года), то их оправдываемость должна быть минимум 80 % — только тогда можно будет считать прогнозы экономически эффективными. Однако в любом случае и при любом развитии знаний и технологий она не может достичь 100 %, так как в гидрометеорологических процессах имеется значительная случайная составляющая, которую нельзя предсказать. Поэтому не ругайте синоптиков, они делают свою работу как могут и умеют.

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