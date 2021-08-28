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Ученые выяснили, как отличалось питание мужчин и женщин в Древнем Риме

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  • 28.08.2021, 13:18
  • 7,998
Ученые выяснили, как отличалось питание мужчин и женщин в Древнем Риме

Исследование провели специалисты из Йоркского университета.

Специалисты из Йоркского университета провели анализ останков 17 человек, которые погибли в результате извержения вулкана Везувия. Катастрофа произошла еще в 79 году нашей эры и стала причиной смерти многих людей. Ученые проводили измерение изотопов углерода, а также азота, которые содержатся в аминокислотах костей. Таким образом они смогли больше узнать о питании римлян в те годы, пишет сайт «Новости планеты».

Оливер Крейг рассказал о том, что останки позволили получить уникальную информацию. В исторических источниках неоднократно встречались данные относительно того, что древние римляне имели разный доступ к еде, но при этом никакой конкретики в этих записях не было. Благодаря проведенному анализу эксперты смогли обнаружить некие различия в пропорции морской пищи, а также мяса у женщин и мужчин. Возможно, доступ к той или иной еде зависел во многом от пола.

Всего специалисты нашли останки 340 тел рядом со скалами и пляжами Геркуланума. Мужчины данной группы получали примерно на 50% больше белка именно с морской пищи, если сравнивать с женщинами. Также белок поступал со злаков. В свою очередь женщины в большем количестве употребляли мясо, фрукты и овощи.

Сильвия Сончин отметила, что мужчины имели больший доступ к рыбе, чем женский пол, ведь они активно занимались рыбалкой и в целом много времени находились рядом с водой. Эксперты добавили также то, что морепродукты играли очень важную роль в питании древних жителей Геркуланума, особенно если сравнивать с современными предпочтениями в еде.

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