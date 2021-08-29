Станислав Шушкевич: Пенсии белорусов будут обесцениваться 9 29.08.2021, 8:12

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org

Многие выживают за счет садоводства.

В Беларуси продолжают падать реальные пенсии. Только в июле они упали на 3,6% к аналогичному периоду 2020-го. С чем связано такое падение?

Сайт Charter97.org попросил первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича оценить ситуацию с пенсиями в стране:

– Экономика Беларуси развивается не по науке, поэтому валовый внутренний продукт уменьшается. Это выливается в то, что обесценивается пенсия, в том числе и на 3,6%. Я не знал цифру, но это вполне логично.

Надо ожидать еще большего ухудшения, потому что инфляция имеет место. Я, получив пенсию на карточку, не могу обменять в обменном пункте, потому что там нет никаких денег, кроме 200-рублевых купюр. Это уже показывает, что наш финансовый потенциал страдает.

– Многие говорят, что на одну пенсию приходится выживать, а не жить. Как бы вы оценили сегодняшние возможности и положение пенсионеров в Беларуси?

– Пенсионеры, с которым я общаюсь, живут за счет, так сказать, садоводства. При помощи дачных участков они консервируют продукты. В магазинах стремятся покупать только масло, уксус и хлеб, а больше пенсия не позволяет. Значительная часть населения сегодня живет в большой сложности, поскольку почти все деньги нужно тратить на питание, и то их не хватает.

– Со следующего года белорусов ожидают очередное повышение пенсионного возраста и минимального страхового стажа. При этом власти заявляли, что пенсионный возраст повысится только после 2022 года. Как вы оцениваете это решение властей?

– При нормальном развитие экономики и увеличивающийся средней продолжительности жизни пенсионный возраст надо повышать. Мне неизвестны, какие у нас цифры и насколько это рациональная мера. Я думаю, что это вынужденная мера, чтобы спасти пенсии, каким-то образом их выплачивать, может, даже платить их больше на какой-то жалкий процент. Однако я считаю, что пенсии белорусов будут обесцениваться.

Я знаю очень многих людей, которые выживают на пенсии, но это трудолюбивые люди, которые добывают многие продукты методом натурального хозяйства.

– В бюджете ФСЗН не первый год наблюдается «дыра», из-за которой требуются ежегодные вливания — субвенции из госбюджета. Почему властям не удается решить эту проблему уже столько лет?

– Чтобы экономика развивалась, требуются ставить на должности специалистов, а у нас ставят послушных людей. Из-за этого у нас сложности в экономике, она не развивается.

Режим хочет иметь послушное правительство, но оно не работает на пользу экономики, а только подчиняется «предводителю».

– Какая пенсионная система должна быть у Беларуси будущего?

– На этот вопрос очень трудно ответить. Это вопросы должны решать профессионалы и специалисты. Если в стране есть перспектива и рост… А если роста нет, то пенсия увеличиться не может. Конечно, она может увеличиться по бумажкам, но, по существу, она упадет.

Ответить на этот вопрос достаточно сложно, это кропотливая работа. А в Беларуси сегодня только — «кропотливое» подчинение, чиновники ничего не умеют делать… Это не совместимо с нормальным развитием.

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