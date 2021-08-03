МИД Литвы о Лукашенко: С террористами разговаривать нельзя 5 3.08.2021, 21:04

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Диктатору лучше готовиться к новым санкциям.

У литовской стороны есть много свидетельств, которые показывают, что поток мигрантов организуется со стороны Беларуси. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

По словам чиновника, сотрудничество с белорусскими пограничниками продолжалось до марта этого года

— Они при предъявлении свидетельства принимали обратно этих людей, которые нелегально пересекали границу. Они перестали сотрудничать. А потом у нас начали появляться доказательства прямого вмешательства. Последнее из них — агентурой Евросоюза кадры, где воронок белорусских пограничников сопровождает группу беженцев вплоть до границы. И как только они фиксируют, что их снимают, они сразу же уезжают в лес, — рассказал замминистра.

Мантас заявил, что у литовской стороны есть «много свидетельств, которые показывают, что поток мигрантов организуется» со стороны Беларуси.

— Вплоть до июля организовывался агентурами подвластными Александру Лукашенко и их подвоз к литовской границе был осуществлен белорусскими пограничниками, — сказал он.

Адоменас также заявил, что не видит перспективы в диалоге с Лукашенко для решения проблемы с мигрантами.

— Попытка диалога с белорусской стороной была у пограничников, было налажено довольно рабочее настроение. После прекращения сотрудничества, мы писали официальные ноты, на которые не было никакого ответа. А так как Лукашенко заявил, что будет пускать мигрантов в Литву и другие страны ЕС, и использовал это как шантаж, то диалог потерял смысл, потому что с террористами разговаривать уже нельзя, — сказал чиновник.

По его мнению, Лукашенко таким образом хотел снять санкции со стороны Евросоюза.

— Ведь санкции, которые были приняты, это было в ответ на 500 с чем-то политзаключенных на 100 тысяч избитых и репрессированных, арестованных людей. Если он думает, что своими мигрантами он может снять эти санкции…, то нет. Единственный путь — это свободные демократические выборы под наблюдением и освобождение всех политзаключенных, тогда можно будет снимать эти санкции. А если он будет продолжать шантажировать мигрантами, то будут новые санкции в ответ этой гибридной атаки против Литвы и Евросоюза, — подчеркнул замминистра.

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