Аэропорт Кабула перешел под контроль «Талибана» 31.08.2021, 8:26

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Прозвучали выстрелы.

Боевики организации Талибан заявили, что полностью взяли под свой контроль аэропорт Кабула в Афганистане после того, как американские военные покинули страну.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Спикер боевиков Забихулла Муджахид сообщил, что Афганистан обрел «полную независимость» после того, как последний американский военный покинул страну.

«Американские солдаты покинули аэропорт Кабула, и наша нация получила полную независимость», — заявил боевик.

Корреспондент Al Jazeera сообщил, что после вылета последнего самолета с военными США, боевики Талибана массово стреляли в воздух, «празднуя победу».

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находившийся там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

19 августа Талибан провозгласил образование «Исламского эмирата Афганистан». Талибан заявлял, что в Афганистане «демократии не будет» — основой управления станут законы шариата. Сообщалось, что Талибан сформирует совет из 12 человек для управления Афганистаном.

На фоне захвата власти талибами из Афганистана началась массовая эвакуация дипломатов, сотни людей начали штурмовать пассажирские самолеты в международном аэропорту Кабула, пытаясь покинуть страну. 23 августа талибы заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию своих граждан из Кабула до 31 августа.

Вечером 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв, который, предварительно, совершил террорист-смертник Исламского государства. По данным СМИ, в районе взрыва находилось большое количество людей, которые пытались попасть в аэропорт.

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