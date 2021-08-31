Американские дипломаты покинули Беларусь

Американские дипломаты покинули Беларусь13
- 31.08.2021, 16:51
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Но они продолжат поддерживать демократические устремления белорусского народа.
Посольство США в Беларуси сообщило, что по требованию властей страны сократило штат.
- Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами - с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились. Будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу, - написали в «Фейсбуке» сотрудники посольства.
Напомним, в августе МИД Беларуси предложил США сократить штат диппредставительства до 5 человек до 1 сентября.