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Американские дипломаты покинули Беларусь

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  • 31.08.2021, 16:51
  • 18,344
Американские дипломаты покинули Беларусь
Фото: Посольство США в Беларуси

Но они продолжат поддерживать демократические устремления белорусского народа.

Посольство США в Беларуси сообщило, что по требованию властей страны сократило штат.

- Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами - с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились. Будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу, - написали в «Фейсбуке» сотрудники посольства.

Напомним, в августе МИД Беларуси предложил США сократить штат диппредставительства до 5 человек до 1 сентября.

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