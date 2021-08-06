Иракские авиакомпании продолжают отменять рейсы в Минск

Иракские авиакомпании продолжают отменять рейсы в Минск4
- 6.08.2021, 8:59
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При этом полеты в Багдад продолжают выполнять.
Рейс авиакомпании Fly Baghdad по маршруту Багдад – Минск – Багдад, планировавшийся в пятницу, 6 августа, отменен. Об этом сообщается на электронном табло Национального аэропорта Минск, передает kp.by.
Речь идет о рейсе IF623. Самолет должен был приземлиться в белорусской столице 6 августа в 11:25. В то же время, по данным табло прилета, на этот день запланированы еще два рейса по маршруту Багдад – Минск – Багдад, здесь пока нет изменений.
Ранее авиакомпания Iraqi Airways отменила рейс по маршруту Басра – Минск – Басра, который должен был состояться в четверг.
Иракские авиалинии не будут летать в столицу Беларуси неделю, при этом полеты из Беларуси будут выполнять.
«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Беларуси в Ирак остаются в силе», – говорится в полученном «РИА Новости» извещении авиакомпании Iraqi Airways.
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил накануне, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на белорусско-литовской границе и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.