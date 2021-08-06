Стало известно, о чем заявил ЕС представителю Беларуси «на ковре» в Брюсселе 2 6.08.2021, 9:15

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фото: global look press

Петра Шульгу вызвали в связи с ситуацией на белорусско-литовской границе.

Европейский союз вызвал 4 августа представителя белорусской миссии Петра Шульгу в связи с ситуацией на белорусско-литовской границе, сообщается на сайте посольства Беларуси в Бельгии.

Встреча состоялась с исполняющим обязанности Управляющего директора Европейской службы внешних действий по России, «Восточному партнерству», Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Ричардом Тиббельсом.

По данным агентства (Reuters https://www.reuters.com), это было сделано в знак протеста против миграционного кризиса, который, по мнению властей Литвы, был спровоцирован Минском в ответ на санкции, наложенные на него Евросоюзом.

«Подобная практика должна быть прекращена, Беларуси необходимо соблюдать международные обязательства в борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконной перевозкой мигрантов», — приводит Reuters слова представителя Еврокомиссии.

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