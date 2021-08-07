CNN назвал дату объявления новых санкций США против режима Лукашенко 18 7.08.2021, 11:46

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День выбран символично.

Администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении режима Лукашенко в понедельник, 9 августа, спустя ровно год после проведения президентских выборов в республике, сообщает CNN со ссылкой на источник в конгрессе.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Узурпация Лукашенко власти на новый срок вызвало массовые протесты в стране.

Телеканал не уточнил, в отношении кого будут введены американские санкции.

Разговоры о новых санкциях Вашингтона в отношении Минска начались на фоне визита Тихановской в США, где она встретилась в том числе с американским президентом. На встрече она, в частности, попросила Байдена помочь белорусам совершить «ненасильственный переход к демократии».

Газета The Wall Street Journal писала, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против режима Лукашенко. Под санкции могут попасть компания «Беларуськалий», а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия. Тихановская во время визита заявляла, что эти отрасли монополизированы режимом Лукашенко «и его соратниками».

В мае Соединенные Штаты возобновили санкции против режима Лукашенко, приостановленные в 2015 году. Под ограничениями находятся девять белорусских компаний («Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», Белорусский нефтяной торговый дом и др.) и сам Лукашенко.

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