Дело за малым
- Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
- 7.08.2021, 11:33
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Изменить страну мы можем быстро и безопасно.
Изменить мир дано не каждому, но каждому дано изменить себя. В августе двадцатого именно это и произошло.
Каждый из нас изменил себя: стал сильнее, честнее, мудрее.
Именно такой становится наша нация.
Прошло немало времени, но наши цели остались прежними:
- Освобождение всех политзаключенных
- Новые честные выборы
- Восстановление правосудия.
За этот год появилось множество новых инициатив, которые направлены не только на помощь белорусам, но и на формирование честного, демократического общества. Они действуют разными методами, но консолидированно.
Выросли и сформировались новые структуры, появились новые лидеры, которые готовы вести вперед страну, заменив устаревшую систему. Мы не только хотим перемен, но мы готовы взять на себя ответственность за их осуществления.
Дальше — дело за малым. Вспомнить, что мы сильные, смелые и свободные беларусы, которые способны изменить мир вокруг себя.
Сделать это мы можем быстро и безопасно:
Бизнес уходит в отпуск.
Рабочие остаются дома.
Только так мы сможем помочь правосудию восторжествовать.
Мы хотим вернуть наших родных и близких из изгнания. Мы хотим чтобы наша страна вздохнула свободно. Мы не позволим вывозить ценные ресурсы из Беларуси. Они нам понадобятся для построения новой страны.
Стачке быть!
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)