Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

7.08.2021, 11:33

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Фото: ТАСС

Изменить страну мы можем быстро и безопасно.

Изменить мир дано не каждому, но каждому дано изменить себя. В августе двадцатого именно это и произошло.

Каждый из нас изменил себя: стал сильнее, честнее, мудрее.

Именно такой становится наша нация.

Прошло немало времени, но наши цели остались прежними:

- Освобождение всех политзаключенных

- Новые честные выборы

- Восстановление правосудия.

За этот год появилось множество новых инициатив, которые направлены не только на помощь белорусам, но и на формирование честного, демократического общества. Они действуют разными методами, но консолидированно.

Выросли и сформировались новые структуры, появились новые лидеры, которые готовы вести вперед страну, заменив устаревшую систему. Мы не только хотим перемен, но мы готовы взять на себя ответственность за их осуществления.

Дальше — дело за малым. Вспомнить, что мы сильные, смелые и свободные беларусы, которые способны изменить мир вокруг себя.

Сделать это мы можем быстро и безопасно:

Бизнес уходит в отпуск.

Рабочие остаются дома.

Только так мы сможем помочь правосудию восторжествовать.

Мы хотим вернуть наших родных и близких из изгнания. Мы хотим чтобы наша страна вздохнула свободно. Мы не позволим вывозить ценные ресурсы из Беларуси. Они нам понадобятся для построения новой страны.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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