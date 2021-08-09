Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина

9.08.2021, 7:36

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Наталья Радина

Нация прошла за этот год огромный путь.

Главное, что мне хочется сказать сегодня, через год после начала основного этапа Белорусской революции.

Нация прошла за этот год огромный путь. События были так спрессованы, что, кажется, за все долгие годы диктатуры мы не осознали столько, сколько за последние 12 месяцев.

Мы поняли, что ненавидим этот мерзкий, бесчеловечный, лживый режим, и нас - большинство.

Мы узнали, среди нас тысячи героев, которые после победы станут новой настоящей элитой страны, сместив на свалку истории вороватое необразованное быдло, засевшее в различных палатках и исполкомах.

Мы поняли, что для окончательной победы нужны мужественные лидеры и решительные действия. Мало просто выйти на улицу с цветами и сделать селфи - важно быть готовым достигать конкретных целей.

Мы осознали силу солидарности. Нам помогали и мы помогали, ничего не ожидая в ответ. И в этом наша сила - во взаимопомощи.

Мы поняли, что нам не нужны вожди, которые всегда разочаровывают, мы сами лидеры и должны действовать.

Главное, что мы осознали: это наша страна и нам решать, как в ней жить. Не маргинальным пропагандистским шавкам или недоумкам-губопикам. Их время уходит и они это чувствуют. Последний беспредел - скулёж от бессилия и предчувствие скорого конца.

Могу сказать одно: мы обязаны победить. У нас нет других вариантов. Давайте действовать. Размышлять о несбывшемся можно годами. У некоторых на это уходит вся жизнь - вместо того, чтобы включиться и начинать что-то делать.

Сейчас рабочие лидеры говорят о необходимости Всеобщей забастовки. Хорошая, правильная стратегия. Только давайте не будем обращать внимания на бодягу «аналитиков», что это невозможно, ведь именно эти люди накануне событий 2020 года уверяли, что избирательная кампания будет самой скучной и никаких протестов в Беларуси не будет.

Продолжаем действовать. Забастовке, уверена, быть, если в информационную работу включатся медиа, блогеры, обычные граждане. Запасаемся решимостью и продуктами на месяц стачки.

Мы стали наконец взрослыми. Мы - народ. Мы - белорусы.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

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