В Литве из лагеря для беженцев сбежали семь мигрантов 1 9.08.2021, 8:08

Их разыскивает полиция.

В Литве ищут семерых мигрантов, сбежавших из лагеря на полигоне Руднинкай, сообщает национальное радио LRT.

По информации МВД Литвы, днем в воскресенье из лагеря ушли 12 мигрантов. Позже пятеро вернулись в расположение, а о местоположении еще семерых ничего неизвестно. Их разыскивает полиция.

В настоящее время в лагере на полигоне Руднинкай проживает около 400 мигрантов, нелегально проникших в Литву с территории Беларуси.

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